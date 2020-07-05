İngiltere Huawei'nin 5G Fişini Çekmeye Hazırlanıyor
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İngiltere Huawei'nin 5G Fişini Çekmeye Hazırlanıyor

Bir süredir İngiltere'deki 5G ağları hakkında düşüncelere sahip olan İngiliz hükümet, 5G altyapısını Huawei'nin elinden almaya hazırlanıyor.

İngiltere Huawei'nin 5G Fişini Çekmeye Hazırlanıyor
05.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:46

Bir süredir İngiltere'deki 5G ağları hakkında düşüncelere sahip olan İngiliz hükümet, 5G altyapısını Huawei'nin elinden almaya hazırlanıyor. İşte Başbakan Boris Johnson'a sunulan belge ve Huawei'nin 5G geleceği.

Daha önceden ABD'den gelen güvenilmeyen teknoloji şirketi raporuyla Huawei'nin çalışmalarını askıya alan İngiltere, şimdi de ülkedeki 5G çalışmaları üzerinde yeni bir karara varıyor. GCHQ istihbarat teşkilatı, ülkenin Huawei ürünlerinden gelebilecek güvenlik risklerini yönetebileceğine dair önceki inancını onadı.

Huawei'nin 5G Belirsizliği Devam Ediyor

İngiltere Ocak ayında, Huawei'nin ve diğer yüksek riskli şirketlerin 5G ağ ekipmanların, cihazların ve diğer donanımların yüzde 35 ile sınırlandıracağına karar vermişti. Daha sonra da İngiltere'nin Huawei'yi üç yıl içinde aşamalı olarak terk edebileceğine dair raporlar ortaya çıkmıştı.

Gözden geçirilen fikirleri özetleyen bir raporun bu hafta Başbakan Boris Johnson'a ulaşacağı bildiriliyor. Yeni ABD yaptırımlarının gözden geçirilmesinin yakında hazır olacağını söyleyen İngiltere, Temmuz ayı sonuna kadar Meclis'te kararını açıklayacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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