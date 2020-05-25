İngiltere Huawei'nin 5G Anlaşmalarını İptal Ediyor
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İngiltere Huawei'nin 5G Anlaşmalarını İptal Ediyor

ABD'nin Huawei'ye karşı başlattığı siber güvenlik raporu sonrasında İngiltere'den ilk destek adımı geldi. Yetkililer, Başbakan Boris Johnson'ın önümüzdeki üç yıl içinde telekom altyapısından Huawei teknolojisini aşamalı olarak kaldırmayı planladığını doğruladı.

İngiltere Huawei'nin 5G Anlaşmalarını İptal Ediyor
25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

ABD'nin Huawei'ye karşı başlattığı siber güvenlik raporu sonrasında İngiltere'den ilk destek adımı geldi. Yetkililer, Başbakan Boris Johnson'ın önümüzdeki üç yıl içinde telekom altyapısından Huawei teknolojisini aşamalı olarak kaldırmayı planladığını doğruladı.

Huawei, bu yılın başlarında İngiltere'ye 5G teknolojisi sağlamada önemli atılımlar yaptı ancak pazar payı yüzde 35'te sınırlı kaldı. Çinli şirketin İngiltere'deki bu katılımı muhafazakar partiler tarafından eleştirilmiş ve ABD Başkanı Donald Trump bunu "ihanet" olarak nitelendirmişti. En nihayetinde Başbakan Johnson Huawei'nin 5G anlaşmalarını iptal etme kararı aldı.

The Telegraph geçtiğimiz gün Başbakan'ın eleştirilere boyun eğdiğini ve Çinli telekom devini kaldırma planlarını bir araya getirme konusunda talimat verdiğini açıkladı. Konuya ilişkin gazetede şu rapor yer aldı: "Başbakan, Çin'le hala bir ilişki istiyor ancak Huawei anlaşması önemli ölçüde azaltılacak, Huawei Avrupa'daki en önemli 5G ağını kaybetmiş olacak"

ABD'den Huawei'ye 5G yaptırımları geliyor

Eylül ayında Huawei'ye uygulanması planlanan yaptırımların başında Çinli üreticinin 5G ekipmanı inşa etmesini ve büyük olasılıkla Çin'den kaynak alternatiflere zorlamasına sebep olacak. Whitehall kaynakları tehdit altındaki ABD kısıtlamalarının, Huawei için güvenlik riski oluşturacağını iddia etti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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