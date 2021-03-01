İngiltere: Hong Kong'daki ulusal güvenlik kanunu siyasi muhalefeti bastırmak için kullanılıyor
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İngiltere: Hong Kong'daki ulusal güvenlik kanunu siyasi muhalefeti bastırmak için kullanılıyor

01.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:27
İngiltere: Hong Kong'daki ulusal güvenlik kanunu siyasi muhalefeti bastırmak için kullanılıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı 47 aktivistin gözaltına alınmasının "ulusal güvenlik kanununun güvenliği sağlamaktan ziyade siyasi muhalefeti bastırmak için" kullanıldığının açık bir kanıtı olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı 47 aktivistin gözaltına alınmasının "ulusal güvenlik kanununun güvenliği sağlamaktan ziyade siyasi muhalefeti bastırmak için" kullanıldığının açık bir kanıtı olduğunu belirtti.

Raab yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik yasasının Çin-İngiliz Ortak Bildirgesini ihlal ettiğini ve gözaltıların Çin yönetimine karşı güveni zayıflattığını kaydetti.

Hong Konglu 47 aktivistin gözaltına alınmasının ulusal güvenlik kanununun "güvenliği sağlamaktan ziyade siyasi muhalefeti bastırmak için" kullanıldığının açık bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Raab, aktivistlerin ülkeyi yıkmakla suçlanmasını son derece rahatsız edici bulduklarını aktardı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, dün ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivisti gözaltına almıştı.

Hong Kong Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, gözaltındaki 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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