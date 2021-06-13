İngiltere-Hırvatistan maçı sonrası taraftarlar gruplar halinde metro istasyonuna alındı
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İngiltere-Hırvatistan maçı sonrası taraftarlar gruplar halinde metro istasyonuna alındı

Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hırvatistan'ı 1-0 yenmesi taraftarını sevindirdi.

İngiltere'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hırvatistan'ı 1-0 yenmesi taraftarını sevindirdi. Wembley Stadyumu'ndaki maçı izleyebilen sınırlı sayıdaki taraftarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yakınlardaki metro istasyonuna gruplar halinde alındığı görüldü.

İngiltere-Hırvatistan maçı sonrası taraftarlar gruplar halinde metro istasyonuna alındı
İngiltere-Hırvatistan maçı sonrası taraftarlar gruplar halinde metro istasyonuna alındı
İngiltere-Hırvatistan maçı sonrası taraftarlar gruplar halinde metro istasyonuna alındı
İngiltere-Hırvatistan maçı sonrası taraftarlar gruplar halinde metro istasyonuna alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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