İngiltere-Hindistan İlişkilerinde Ticari Atılım

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile görüşmesinde iki ülke arasında hacmi bir 1 milyar sterlini bulan bir dizi anlaşma imzalandı.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May ile Modi'nin Londra'da başbakanlık binasında görüştüğü bildirildi.

Modi'nin ziyareti kapsamında İngiltere ile Hindistan arasında hacmi 1 milyar sterlini bulan bir dizi anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret engellerinin azaltılması ve ekonomik iş birliğinin kolaylaştırılması için çalışmaların sürüdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Öte yandan Brexit müzakereleri hakkında Modi'yi bilgilendiren May'in, AB ile üzerinde anlaşılan geçiş süreciyle bağlantılı olarak Hindistan şirketlerinin ve yatırımcılarının İngiltere pazarına erişiminin 2020'ye kadar bugünkü koşullarda devam edeceğini ilettiği belirtildi.

May'in 2016'da gerçekleştirdiği Hindistan ziyaretinde kararlaştırılan ikili savunma ve güvenlik iş birliği konularının da ele alındığı görüşmede, bu alanda bugüne kadar kaydedilen ilerleme gözden geçirildi.

İki liderin ele aldığı konular arasında geçen ay İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal'in kimyasal madde ile zehirlenmesi ve Suriye'de meydana gelen kimyasal saldırı da yer aldı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin bugün İngiltere Veliaht Prensi Charles ve Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmesi ve yarın Londra'da yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısına katılması öngörülüyor.

İngiltere'den bağımsızlığını 1947'de kazanan Hindistan, İngiliz Milletler Topluluğu'nun 52 üyesi arasında yer alıyor.