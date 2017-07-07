İngiltere: Hayal Kırıklığına Uğradık

İngiltere, Kıbrıs sorununun çözümü için düzenlenen konferansın başarısız sonuçlanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

İngiltere: Hayal Kırıklığına Uğradık

İngiltere, Kıbrıs sorununun çözümü için düzenlenen konferansın başarısız sonuçlanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com