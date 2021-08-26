İngiltere, havayollarına Afganistan hava sahasında 25 fitin altından uçmamalarını tavsiye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere, havayollarına Afganistan hava sahasında 25 fitin altından uçmamalarını tavsiye etti

İngiltere, havayollarına Afganistan hava sahasında 25 fitin altından uçmamalarını tavsiye etti
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere, Kabil'deki patlamanın ardından havayollarına Afganistan hava sahasında 25 fitin altından uçmamaları tavsiyesinde bulunurken, olayda İngiliz ordusu ve hükümetinden ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

İngiltere, Kabil'deki patlamanın ardından havayollarına Afganistan hava sahasında 25 fitin altından uçmamaları tavsiyesinde bulunurken, olayda İngiliz ordusu ve hükümetinden ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Afganistan'daki şok edici sahnelerin ardından havayollarına Afgan hava sahasında 25 bin fitin altından kaçınmalarını tavsiye eden bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladım." dedi.

Bakan, durumu takip etmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'deki patlamada İngiliz ordusu mensupları ve hükümet görevlileri arasında ölen veya yaralanan olmadığı duyuruldu.

Açıklamada, İngiliz güçlerinin güvenlik ve tıbbi yardım sağlanması için müttefiklerle yakın şekilde çalıştığı kaydedildi.

Kabil Havalimanı'nda patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

İlk Yardım Hastanesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da şimdiye kadar en az 60 yaralının getirildiği bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Son dakika gündem: ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.
Son dakika gündem: ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.
Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi
Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi
Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İngiltere, havayollarına Afganistan hava sahasında 25 fitin altından uçmamalarını tavsiye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 20:21:39. #1.14#

title