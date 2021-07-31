İngiltere, hareket halindeki araçlara bilgi sağlayacak yeni nesil uyduyu uzaya fırlattı
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İngiltere, hareket halindeki araçlara bilgi sağlayacak yeni nesil uyduyu uzaya fırlattı

İngiltere, hareket halindeki araçlara bilgi sağlayacak yeni nesil uyduyu uzaya fırlattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Fransa'nın uydu operatörü Eutelsat, İngiltere için, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile birlikte yürüttükleri işbirliği çerçevesinde yeni nesil ve yeniden programlanabilir ticari uydu Eutelsat Quantum'u dün uzaya fırlattı.

Fransa'nın uydu operatörü Eutelsat, İngiltere için, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile birlikte yürüttükleri işbirliği çerçevesinde yeni nesil ve yeniden programlanabilir ticari uydu Eutelsat Quantum'u dün uzaya fırlattı. Uydunun, Dünya üzerinde hareket halindeki araçlara bilgi sağlayacak şekilde yeniden programlanabilir olduğu belirtildi.

ESA bugün yaptığı açıklamada, "Uzaydayken başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirilebilen sofistike bir telekomünikasyon uydusu fırlatıldı" ifadelerini kullandı. Eutelsat Quantum adlı ticari uydu, dün Fransız Guyanası'ndan Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatıldı. Uydu yörüngede yeniden programlanabilir olduğu için hareket halindeki gemilerdeki, uçaklardaki, kamyonlardaki, TIR'lardaki ve diğer kara taşımacılığındaki yolculara bilgi sağlamak için neredeyse gerçek zamanlı olarak hareket edecek şekilde Dünya'dan yönlendirilecek.

Eutelsat Quantum adlı uydunun İngiltere için üretildiği ifade edilen açıklamada, kötü niyetli veya kötü niyetli olarak yayılan sinyallerin kaynağını tam olarak belirleyebildiği ve herhangi bir kötü niyetli müdahaleyi düzeltmek için harekete geçebildiği belirtildi. Uydu, Batı Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir alanı kapsayacak.      


İngiltere, hareket halindeki araçlara bilgi sağlayacak yeni nesil uyduyu uzaya fırlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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