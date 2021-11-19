İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi kanadını da terör örgütü ilan edileceğini açıkladı.

İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaptığı açıklamada, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi kanadının da terör örgütü olarak ilan edileceğini duyurdu. Patel sürecin tamamlanması için konuyu Parlamentoya taşıyacağını belirtti. Kararını Twitter'dan duyuran Patel, "Hamas, kapsamlı ve gelişmiş silahlara erişim ve eğitim tesisleri de dahil olmak üzere önemli bir terörizm kapasitesine sahip. İngiliz hükümeti, nerede olursa olsun aşırılıkçılarla ve terörle mücadele etmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Askeri kanadı daha önce terör örgütü ilan edilmişti

Hamas'ın Gazze'yi kontrol eden askeri yapısı İngiltere tarafından daha önce terör örgütü olarak kabul edilmişti. Ancak İçişleri Bakanı Patel'in açıklamasına göre Hamas'ın siyasi yapısı da dahil olmak üzere grubun tamamı İngiltere tarafından terör örgütü olarak ilan edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 2000 tarihli Terörizm Yasası gereğince İçişleri Bakanı, terörle ilgili olduğuna inandığı bir örgütü yasaklayabilme yetkisine sahip. Yasaya göre yasaklanmış bir örgüte üye olmak, örgüte destek sağlamak veya insanları teşvik etmek, terör örgütünü desteklediğini belirten giysiler giymek ceza gerektiren suçlar olarak tanımlanıyor. Ayrıca Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edilmesiyle beraber destekçileri 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Hamas, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası güçler tarafından terör örgütü ilan edilmişti. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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