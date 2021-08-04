İngiltere Genelkurmay Başkanı, İran'ın İsrailli şirkete ait gemiye saldırarak "büyük hata" yaptığını söyledi
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İngiltere Genelkurmay Başkanı, İran'ın İsrailli şirkete ait gemiye saldırarak "büyük hata" yaptığını söyledi

İngiltere Genelkurmay Başkanı, İran'ın İsrailli şirkete ait gemiye saldırarak 'büyük hata' yaptığını söyledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, İran'ın 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İsrailli şirkete ait bir gemiye Hint Okyanusu'nda saldırarak "büyük hata" yaptığını belirtti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, İran'ın 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İsrailli şirkete ait bir gemiye Hint Okyanusu'nda saldırarak "büyük hata" yaptığını belirtti.

Carter, gemideki mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, BBC Radio-4'e açıklamalarda bulundu.

"Onlar, geçen hafta Mercer Street gemisine yaptıkları saldırıda büyük hata yaptılar çünkü bu elbette Körfez'deki gidişatı çok uluslararası hale getirdi." diyen Carter, caydırıcılığın yeniden sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Carter, bu tür davranışların tansiyonun yükselmesine yol açabileceğine işaret ederek, "Bu çok kolay bir şekilde yanlış hesaplamalara yol açabilir ve Körfez'in tüm halkları ve uluslararası toplum için çok feci olur." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ı, Körfez bölgesinde daha fazla saldırı yapmaktan caydırmak için ülkesinin misilleme yapması gerektiğini söyleyen Nick Carter, "Temelde yapmamız gereken şey, bu çok pervasız davranışından dolayı İran'a meydan okumak." ifadesini kullandı.

Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait bir gemi geçen hafta saldırıya uğramıştı

İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıda birer vatandaşları hayatını kaybeden İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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