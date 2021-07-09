İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor

İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyon oranlarının yükseldiği bildirildi.

İngiltere genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyon oranlarının yükseldiği bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Kovid-19 enfeksiyon anketi verilerini yayımladı.

Ülke genelinde Kovid-19 enfeksiyon seviyesinin yükseldiğine işaret edilen ankete göre, Birleşik Krallık'a bağlı ülkelerden İskoçya, diğerlerine oranla en yüksek enfeksiyon oranına sahip ve İskoçya'yı İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler takip ediyor.

İskoçya'da 3 Temmuz'a kadarki haftada hanelerde yaklaşık 100 kişiden 1'inin Kovid-19 testi pozitif çıkarken bu tarihten bir önceki haftada ise her 150 kişiden 1'inde Kovid-19 görüldüğü tahmin ediliyor.

İngiltere'de ise 160 kişide 1'inin 3 Temmuz'a kadar olan haftada Kovid-19'a yakalandığı ancak bu tarihten önceki haftada ise 260 kişide 1'inin testinin pozitif çıktığı öngörülüyor.

Bakımevleri ve hastaneleri kapsamayan ONS verileri, semptomları olup olmadığına bakılmaksızın binlerce kişiden alınan sürüntü testlerine dayanıyor.

ONS'nin yayımladığı veriler, İngiltere'de 19 Temmuz'da kalan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin nihai kararı verecek olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından incelenecek.

Johnson'ın, söz konusu kararı son veriler gözden geçirildikten sonra 12 Temmuz'da açıklaması öngörülüyor.

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 32 bini geçti

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı.

Ülkede dün 32 bin 551 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Buna karşılık, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Melisa Döngel İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:50:02. #1.16#

title