İngiltere: "Geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır"
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İngiltere: "Geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır"

İngiltere: 'Geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü Max Blain, Karadeniz'de İngiltere Kraliyet Donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'ın Rusya sınırına girdiği ve gemiye ateş edildiğini yalanlayarak, "Geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü Max Blain, Karadeniz'de İngiltere Kraliyet Donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'ın Rusya sınırına girdiği ve gemiye ateş edildiğini yalanlayarak, "Geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır" dedi.

Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasındaki sıcak temasın ardından açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamayı reddederek, HMS Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü Max Blain ise konuya dair yaptığı açıklamada, "Geminin üzerine ateş edildiğini veya geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır" ifadelerini kullanarak, HMS Defender'ın Ukrayna ve Gürcistan arasındaki "en doğrudan ve uluslararası kabul görmüş rotayı" izlediğini aktardı. Sözcü Blain, "Birleşik Krallık, Rusya'nın Kırım'a ilişkin iddiasını tanımıyor ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yasa dışı olduğu yönündeki uluslararası mutabakatı desteklemeye devam ediyor" dedi.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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