İngiltere futbolunda Community Shield'ın sahibi yarın belli olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere futbolunda Community Shield'ın sahibi yarın belli olacak

İngiltere futbolunda Community Shield'ın sahibi yarın belli olacak
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City ile Manchester City'nin karşılaşacağı Community Shield maçı, yarın yapılacak.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City ile Manchester City'nin karşılaşacağı Community Shield maçı, yarın yapılacak.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City ile İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan Leicester City'nin oynamaya hak kazandığı Community Shield maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 19.15'te başlayacak.

Daha önce Manchester City'nin 6 kez kazandığı Community Shield'da Leicester City ise bir defa mutlu sona ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere futbolunda Community Shield'ın sahibi yarın belli olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:19:00. #1.14#

title