İngiltere futbolunda Community Shield'ın sahibi yarın belli olacak

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City ile Manchester City'nin karşılaşacağı Community Shield maçı, yarın yapılacak.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City ile Manchester City'nin karşılaşacağı Community Shield maçı, yarın yapılacak.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City ile İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan Leicester City'nin oynamaya hak kazandığı Community Shield maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 19.15'te başlayacak.

Daha önce Manchester City'nin 6 kez kazandığı Community Shield'da Leicester City ise bir defa mutlu sona ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan