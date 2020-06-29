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İngiltere Futbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle küçülmeye gidiyor

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle federasyon bünyesindeki 124 iş pozisyonuna son verileceğini duyurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle küçülmeye gidiyor
29.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:08

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle federasyon bünyesindeki 124 iş pozisyonuna son verileceğini duyurdu.

FA'in üst yöneticisi (CEO) Mark Bullingham, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle federasyon gelirlerinde 300 milyon sterlin azalma beklediklerini belirtti.

Federasyonda boş olan 42 pozisyon için alım yapmayacaklarını ve mevcut 82 pozisyonun organizasyon şemasından çıkarılacağını kaydeden Bullingham, "Önümüzdeki birkaç hafta FA'deki herkes için çok zor geçecek. Amacımız, mümkün olan en güçlü şekilde yeniden ortaya çıkmamızı ve gelecekte daha iyi zamanlar için hazır olmamızı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Bullingham, kurumun ekonomik dengesini sağlamak için işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

FA Başkanı Greg Clarke, Kovid-19 salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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