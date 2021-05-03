İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi projesine katılan 6 kulübe soruşturma açtı
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İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi projesine katılan 6 kulübe soruşturma açtı

İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi projesine katılan 6 kulübe soruşturma açtı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan 6 İngiliz kulübü hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan 6 İngiliz kulübü hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'dan lig projesine katılımlarıyla ilgili tüm evrakların talep edildiği belirtildi.

Konu hakkında yapılacak incelemenin ardından gerekli adımların atılacağı kaydedilerek, "Hükümet, Premier Lig ve UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. İngiliz futbol piramidini koruyabilmek için, gelecekte benzer bir tehdidi önleyecek mevzuat üzerinde tartışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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