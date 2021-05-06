İngiltere, Fransız balıkçıların Jersey Adası'na ablukalarını sonlandırması üzerine donanma gemilerini geri çağırdı
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İngiltere, Fransız balıkçıların Jersey Adası'na ablukalarını sonlandırması üzerine donanma gemilerini geri çağırdı

İngiltere, Fransız balıkçıların Jersey Adası'na ablukalarını sonlandırması üzerine donanma gemilerini geri çağırdı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere, balıkçılık hakları nedeniyle Fransa'yla sorun yaşayan Jersey Adası'na destek için gönderdiği donanma gemilerini, Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine geri çekme kararı aldı.

İngiltere, balıkçılık hakları nedeniyle Fransa'yla sorun yaşayan Jersey Adası'na destek için gönderdiği donanma gemilerini, Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine geri çekme kararı aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Fransız balıkçı teknelerinin Jersey civarından ayrılmasından memnun olunduğu belirtildi.

"Durumun şimdilik çözüldüğü göz önüne alındığında Kraliyet Donanması Açık Deniz Devriye Gemileri İngiltere'deki limana geri dönmeye hazırlanacak." denilen açıklamada, ancak Jersey'e istemesi durumunda yine destek sağlanacağı ifade edildi.

AB ve İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasıyla balıkçılıkta değişiklik yapıldığı kaydedilen metinde, "Jersey yetkilileri, bu anlaşma kapsamında kendi sularında balıkçılığı düzenleme hakkına sahiptir ve bu hakları kullanmalarında onları destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Fransa tehdit etmişti

Sorun, İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

İngiliz hükümeti de dün Jersey Adası'na "ihtiyati tedbir" olarak iki donanma gemisi göndermişti.

Bunun üzerine Fransa, yaklaşık 50 Fransız balıkçının, Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşullarını Jersey Adası'nda protesto ettiği, bu nedenle ada yakınlarına iki donanma gemisi gönderildiğini açıklamıştı.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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