İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve ABD, Husi saldırılarını kınadı

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin Marib kenti ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin Marib kenti ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

5 ülkenin ortak açıklamasında, Marib kentini hedef alan saldırıların halihazırda korkunç bir durumda olan insani krizi daha da kötüleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD hükümetleri olarak, Husilerin Yemen'in Marib kentine olan saldırıları ve Suudi Arabistan'ı hedef alan ve sorumluluğunu üstendikleri saldırılardaki büyük artışı kınıyoruz." denildi.

Suudi Arabistan, Umman ve uluslararası toplumun desteğiyle yenilenen diplomatik çabaların, savaşın sona ermesi için en güçlü umudu sunduğu belirtildi.

"Husileri bu barış fırsatını değerlendirmeye ve devam eden tırmanışı sona erdirmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın topraklarının güvenliği ve bütünlüğü ile Suudi Arabistan-Yemen sınırında istikrar ve sükunetin yeniden tesis edilmesine olan bağlılık dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, "çatışmaların hızlı bir şekilde çözülmesine olan güçlü destekleri de" yinelendi.

Balistik füze attılar

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, uluslararası düzeydeki ateşkes çabalarının gölgesinde son zamanlarda dikkate değer bir askeri tırmanışa sahne oluyor.

İran destekli Husiler, meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını artırmış ve bugün kentteki bir yerleşim birimine balistik füze atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen