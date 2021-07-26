İngiltere, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı

İngiltere, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin Türk ordusuna yönelik saldırısını kınadı.

İngiltere, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin Türk ordusuna yönelik saldırısını kınadı.

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Jonathan Hargreaves, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin, Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusuna yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Türkiye'nin yakın bir dost ve NATO müttefiki olduğunu belirten Hargreaves, "Tüm tarafları ateşkes ve uluslararası hukuku desteklemeye çağırıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki şiddet olaylarında son zamanlarda yaşanan tırmanış sona ermeli. Acilen siyasi bir çözüme ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz Cumartesi günü bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Son dakika haberleri: Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybettiEnkaz altından çıkarılan Meryem'in evlilik yüzüğü fotoğrafı yürekleri...
Son dakika haberleri: Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybettiEnkaz altından çıkarılan Meryem'in evlilik yüzüğü fotoğrafı yürekleri...
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta...
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan İrem Derici Demet Akalın
Spor Diego Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 14:32:38. #1.16#

title