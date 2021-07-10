İngiltere finaline doğru

İki takımda son durum-Maç öncesi iki takımdan görüşler-İngiltere, İtalya'yı büyük turnuvalarda mağlup edemedi-İngiltere ilk peşinde-İtalya 4'üncü finalinde 2'nci kez kupayı kazanmak istiyor-Harry Kane için finalin özel bir anlamı var-Leonardo Bonuccİ rekor için görev bekliyor-Hakem...

-İki takımda son durum

-Maç öncesi iki takımdan görüşler

-İngiltere, İtalya 'yı büyük turnuvalarda mağlup edemedi-İngiltere ilk peşinde-İtalya 4'üncü finalinde 2'nci kez kupayı kazanmak istiyor-Harry Kane için finalin özel bir anlamı var-Leonardo Bonuccİ rekor için görev bekliyor-Hakem Björn Kuipers-İki takımın penaltı istatistikleri-Wembley'de 65 bin seyirci olacak-İki takımdan dikkat çekici istatistikler

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - İtalya ile İngiltere'yi karşı karşıya getirecek olan EURO 2020 Finali'nde İngilizler, tarihinde bir ilki başarmak; İtalya ise 2'nci kez Avrupa Şampiyonu olabilmek için sahaya çıkacak.EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere yarın saat 22.00'de İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande olacak.İKİ TAKIMDA SON DURUMBüyük final öncesinde İtalya'da turnuvanın dikkat çeken ismi Leonardo Spinazzola sakatlığı dolayısıyla oynayamayacak. Tecrübeli savunmacı, çeyrek finalde Belçika karşısında sakatlık geçirmişti. İngilizlerde ise eksik bir oyuncu bulunmuyor. İki takımın muhtemel 11'leri ise şu şekilde: İtalya: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Insigne, Immobileİngiltere: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Sterling, Mount, Saka - KaneMAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMDAN GÖRÜŞLERKarşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörü ve oyunculardan Giorgio Chiellini ile Jordan Henderson, UEFA'ya açıklamalarda bulundu. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, yıllardır bunun üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar gösterdikleri performans için oyuncularıma teşekkür ederim. Henüz hiçbir şey kazanmadık, Pazar günü kazanmak zorundayız. İngiltere'nin arkasında büyük bir destek olacak. Onları baskı altına almak bizim elimizde. Odaklanmak durumundayız" dedi. İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate ise, "Finalde olmanın tadını çıkarmalıyız. Ancak başarılması gereken bir şey daha var. İtalya çok iyi bir takım ve olağanüstü bir form grafikleri var. Karşılaşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu. İtalyan oyuncu Giorgio Chiellini ise hayallerini gerçekleştirmek için son bir adım kaldığını vurgulayarak, "Bu şampiyona ilk maçından şu ana kadar geçen süreçte çok duygusaldı. Bu şampiyonluk, bizim için yıllardır peşinden koştuğumuz bir hayal. Teknik direktörümüz bunu yavaş yavaş zihnimize yerleştirdi. Avrupa Şampiyonası'nı kazanma fikrini her zaman kafamızda tutmamız gerektiğini söyledi. Onun deli olduğunu düşündük ama bunu başarabilmenin eşiğinde olan bir takım yarattı" şeklinde konuştu. İngiliz oyuncu Jordan Henderson ise, "Hayatımızın en büyük maçına odaklanmış durumdayız. Bu stadyumdaki ve ülkedeki herkesi tekrardan mutlu edebilmeyi deneyeceğiz. Bu takım ve bu ülke için çok büyük bir fırsat. ve bunun için her şeyimizi vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.İNGİLTERE, İTALYA'YI BÜYÜK TURNUVALARDA MAĞLUP EDEMİYORYarın oynanacak olan final karşılaşması öncesinde İngiltere, İtalyanlara karşı süregelen kötü istatistiğini de bitirmek için mücadele edecek. İngilizler, İtalya karşısında büyük turnuvalarda (Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası) oynadığı 4 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. EURO 1980'de oynanan grup maçında İtalya, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. 1990 Dünya Kupası 3'üncülük maçında gülen taraf 2-1'lik skor ile İtalyanlar olurken, EURO 2012 Çeyrek Final mücadelesinde penaltılar sonucunda İtalya rakibini 4-2 eleyerek yarı finale yükselmişti. İki takım 2014 Dünya Kupası grup aşamasında da karşılaşmış ve İtalya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti.İNGİLTERE İLK PEŞİNDEWembley'de oynanacak final mücadelesi öncesinde İngiltere, bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. Tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayacak olan İngilizler, Wembley'de bu kupayı kaldırarak organizasyonu ilk kez kazanmaya çalışacak. İngiltere, 1966 Dünya Kupası Finali'nde Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 mağlup ederek ilk büyük turnuvasını kazanırken o karşılaşmaya da Wembley ev sahipliği yapmıştı.İTALYA 4'ÜNCÜ FİNALİNDE 2'NCİ KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYORSon 33 resmi maçında mağlup olmayarak uzun bir yenilmezlik serisine sahip olan İtalya ise 2'nci kez kupayı müzesine götürmek istiyor. İtalyanlar daha önce oynadıkları 3 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali'nde 1 kez kupayı kaldırma başarısı göstermişti. EURO 1968'de Yugoslavya'yı mağlup ederek kupayı kazanan İtalyanlar, EURO 2020 Finali'nde Fransa'ya, EURO 2012 Finali'nde ise İspanya'ya mağlup olarak 2'nci olmuştu.HARRY KANE İÇİN FİNALİN ÖZEL BİR ANLAMI VARİngiltere kaptanı Harry Kane final maçında oynaması halinde İngiltere tarihinde 11'nci kez Avrupa Futbol Şampiyonası maçına çıkacak ve Gary Neville'ın rekoruna ortak olacak. Ayrıca Kane, final karşılaşmasında gol atması halinde büyük turnuvalarda (Avrupa Futbol Şampiyonası-Dünya Kupası) 11'inci golüne ulaşacak ve Gary Lineker'i geride bırakarak İngilizlerin büyük turnuvalarda en golcü ismi olacak.LEONARDO BONUCCI REKOR İÇİN GÖREV BEKLİYORİtalya Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıyor. Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17'nci kez giyerek Gianluigi Buffon'u yakaladı. 34 yaşındaki savunmacı, final maçında da forma giymesi halinde Buffon'u geride bırakarak İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu olacak.HAKEM BJORN KUIPERSİtalya-İngiltere finalinde düdük çalacak olan Hollandalı hakem Björn Kuipers, bu karşılaşma ile turnuvadaki 4'üncü maçını yönetecek. Daha önce B Grubu'nda oynanan Danimarka-Belçika, E Grubu'nda oynanan Slovakya-İspanya maçlarının yanında çeyrek finaldeki Çekya-Danimarka mücadelesinde düdük çalan 48 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası Finali yönetecek. Daha önce 2011 UEFA Süper Kupa Finali, 2014 Şampiyonlar Ligi Finali, 2013 ve 2018 UEFA Avrupa Ligi Finalleri'ni yöneten Kuipers, 2013 Konfederasyon Kupası Finali ile 2017 20 Yaş Altı Dünya Kupası Finali'nde görev almıştı. Hollandalı hakem, 2014 Dünya Kupası'nda İngiltere ile İtalya arasında oynanan grup maçını da yönetmiş, o karşılaşmayı İtalyanlar, 2-1 kazanma başarısı göstermişti.İKİ TAKIMIN PENALTI İSTATİSTİKLERİKarşılaşmanın 90 dakikasının ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresinin berabere bitmesi halinde gidilecek seri penaltı atışları bölümünde ise iki takım da kötü bir istatistiğe sahip olduğu gözlemleniyor. İtalya, tarihinde 12 defa seri penaltı atışlarına kalırken bu maçlarda 5 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. İtalyanlar, bu turnuvanın yarı finalinde İspanya'yı penaltı atışları sonucunda elemeyi başarmıştı.İngiltere ise tarihinde 9 kez seri penaltı atışlarında boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 3 galibiyet 6 mağlubiyet çıkaran İngilizler, son olarak 2019 UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında İsviçre'yi penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup etmişti.WEMBLEY'DE 65 BİN SEYİRCİ OLACAKFinalin oynanacağı Londra şehrindeki Wembley Stadı'na alınacak seyirci sayısı da günler önceden belli olmuştu. İngiliz hükümeti, yaptığı açıklama ile yarı final mücadeleleri ile final karşılaşmasının yüzde 75 kapasite ile oynanacağını duyurmuştu. Yarın oynanacak olan karşılaşmayı 65 bin seyircinin takip etmesi bekleniyor. İngiliz hükümeti, bazı kesimlerden gelen karşılaşmanın tam kapasite ile oynanması talebini ise bilim adamlarının tavsiyesi sonrasında reddetme kararı aldı.TAKIMLARDAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLERÖte yandan futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator, final mücadelesi öncesinde takımların saha içerisindeki istatistikleri üzerine bir çalışma yayımladı. Bu rapora göre İtalyanlar, anahtar pas, akıllı pas ve ara paslarda da turnuvanın en başarılı isimleri oldu. Ayrıca İtalya, 134 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak önemli bir istatistiğe imza attı.

İngiltere'nin ise turnuva boyunca rakip ceza sahasında topla oynama ortalaması 14'ken, yarı finalde bu parametre 44'e yükseldi. Grup maçlarında ofansif olarak üretken olamayan İngiltere, son 16 maçlarının ardından 4 karşılaşmada toplam 170 atak aksiyonu, 10 kaleyi bulan şut ve 190 rakip üçüncü bölgeye pas gerçekleşmişti. Bu veriler Ukrayna karşısındaki çeyrek final maçında da benzerdi. Ancak yarı finalde Danimarka maçında İngiltere tüm parametrelerde seviye atladı; tek maçta 89 atak aksiyonu, 10 kaleyi bulan şut ve 276 rakip üçüncü bölgeye pas, neredeyse ortalamanın 3 katı bir etkinlik anlamına geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar