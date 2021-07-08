İngiltere finalde!

EURO 2020'de Danimarka'yı uzatma dakikalarında 2-1 mağlup eden İngiltere finale çıktı.

EURO 2020'de Danimarka'yı uzatma dakikalarında 2-1 mağlup eden İngiltere finale çıktı. İngiltere ve İtalya 11 Temmuz'da Avrupa şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

EURO 2020 yarı finale maçında İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibini 2-1 mağlup eden İngiltere, adını finale yazdırdı. Wembley Stadı'ndaki mücadeleye İngiltere geride oynayarak başlarken, daha baskılı olan Danimarka ilk golü bulan taraf oldu. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta etkili bir şu çıkaran Mikkel Damsgaard, doğrudan kaleye gönderdiği topla takımını 1-0 öne geçirdi. Golle birlikte baskı kurmaya başlan İngiltere, 39. dakikada eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde Sterling'den önce araya girmek isteyen Simon Kjaer, kayarak yaptığı müdahalede topu kendi kalesine gönderdi.

Beraberlikle biten ilk yarının ardından takımlar, dikkatli bir şekilde gol armaya koyuldu. Zaman zaman atakların sıklaştığı bu devreden gol çıkmayınca maç uzatmalara gitti.

İngiltere 103. dakikada, Raheem Sterling'in ceza sahası içinde yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışı için 104. dakikada topun başına Harry Kane geçti. Kane'nin sağ köşeye gönderdiği top Danimarka kaleci Kasper Schmeichel'dne döndü. Dönen topu karşılayan Harry Kane, bu sefer ağları sarstı.

Maçtan 2-1 galip ayrılan İngiltere finale çıktı. İngiltere ve İtalya 11 Temmuz'da Avrupa şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı