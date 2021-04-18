İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde sınırlı sayıda taraftar tribündeki yerini aldı
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İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde sınırlı sayıda taraftar tribündeki yerini aldı

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde sınırlı sayıda taraftar tribündeki yerini aldı
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere'de Leicester City ile Southampton arasında oynanan Federasyon Kupası yarı final karşılaşmasını sınırlı sayıda taraftar tribünden izledi.

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İngiltere'de Leicester City ile Southampton arasında oynanan Federasyon Kupası yarı final karşılaşmasını sınırlı sayıda taraftar tribünden izledi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda saat TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada, çoğunluğunu sağlık görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı.

Stadyum girişinde taraftarlardan negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu istenirken, test sonucu göstermeyenler içeri alınmadı. Görevliler taraftarlara tribünde maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu.

Ülkede maçlar Kovid-19'la mücadelede kapsamında 5 Ocak'tan bu yana seyircisiz oynanıyordu.

İngiltere'de, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın üçüncüsünün başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bin kadar taraftarın alınması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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