İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin taraftar tribündeki yerini alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin taraftar tribündeki yerini alacak

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Spor
İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin taraftar tribündeki yerini alacak

İngiltere Federasyon Kupası (FA) yarı final karşılaşmasına sınırlı sayıda taraftar alınacak.

Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu

İngiltere Federasyon Kupası (FA) yarı final karşılaşmasına sınırlı sayıda taraftar alınacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Leicester City ile Southampton arasında oynanacak FA Kupası yarı final karşılaşmasında 4 bin taraftar takımlarını destekleyecek.

Devam eden Kovid-19 önlemleri nedeniyle yalnızca Londralıların kabul edileceği karşılaşma, 18 Nisan'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamındaki bir pilot uygulamanın parçası olarak tribündeki yerini alacak taraftarların maçtan 24 saat önce negatif Kovid-19 test sonucu sunmaları, tribünde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları zorunlu olacak.

İngiltere'de Kovid-19'la mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana maçlara seyirci alınmıyor.

Ülkede, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın ikincisinin başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bine kadar taraftarın alınması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Özgür Özel Cahit Özkan Erkan Kandemir
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin taraftar tribündeki yerini alacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 20:11:51. #1.15#
title