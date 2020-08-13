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İngiltere Federasyon Kupası'nda uzatmaya gidilmeyecek

2020-2021 sezonunda İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) maçların uzatmaya gitmeyeceği ve para ödüllerinin azaltılacağı duyuruldu.

İngiltere Federasyon Kupası'nda uzatmaya gidilmeyecek
13.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:05

2020-2021 sezonunda İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) maçların uzatmaya gitmeyeceği ve para ödüllerinin azaltılacağı duyuruldu.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon bazı turnuvaların formatında değişikliğe gidilmesine ve salgının ülke futboluna ekonomik yönden yaptığı baskı göz önüne alınarak para ödüllerinin azaltılmasına karar verildi.

Buna göre, İngiltere Federasyon Kupası'nda eşitlikle sonuçlanan karşılaşmaların ardından uzatma bölümü oynanmayacak. 1 Eylül'de ekstra ön eleme turlarıyla başlayacak ve 15 Mayıs 2021'de Wembley Stadı'nda finalinin yapılacağı turnuvanın para ödülleri de geçen sezona oranla yüzde 50 oranında azaltılacak.

İngiltere Lig Kupası'nın yarı finallerinde ise iki yerine tek maç eleme usulüne geçilecek.

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonu, 12 Eylül 2020-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında oynanacak. Fikstür ise en geç 21 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

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