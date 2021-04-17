İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Chelsea
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İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Chelsea

İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Chelsea
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi.

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Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi.

Turnuvadaki ilk yarı final müsabakasında, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 6 şampiyonluğu bulunan Manchester City karşılaştı.

Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ziyech'in 55. dakikadaki golüyle kazanan Chelsea, adını finale yazdırdı.

Chelsea'nin finaldeki rakibi, yarınki Leicester City-Southampton maçının ardından belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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