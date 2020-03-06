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İngiltere FA Kupası'nda son çeyrek finalist Manchester United oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Derby County'i eleyen Manchester United, adını çeyrek finale yazdırdı.

06.03.2020 01:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 01:02
İngiltere FA Kupası'nda son çeyrek finalist Manchester United oldu

Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Derby County'i eleyen , adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester United, kupadaki 5'inci tur müsabakasında, Park Stadı'nda Derby County'e konuk oldu.

Manchester United, 33'üncü dakikada Luke Shaw, 41 ve 70'inci dakikalarda Odion İghalo'nun attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United, FA Kupası çeyrek finalinde Norwich City'nin rakibi oldu.

Kaynak: AA

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