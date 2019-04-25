İngiltere Fa Kupası Finalinde Şampanyalı Kutlama Kaldırılıyor, Gerekçe Dini Hassasiyet ve Gençler

İngiltere Fa Kupası Finalinde Şampanyalı Kutlama Kaldırılıyor, Gerekçe Dini Hassasiyet ve Gençler

Dünyanın en eski futbol organizasyonu olan İngiltere FA Kupası finalinde yapılan kutlamalarda, bazı futbolcuların dini inançlarına saygı göstermek amacıyla şampanya patlatılmayacağı bildirildi.Yapılan açıklamada, dini inançların yanı sıra bazı futbolcuların yaşları da gerekçe gösterildi.

İngiltere Fa Kupası Finalinde Şampanyalı Kutlama Kaldırılıyor, Gerekçe Dini Hassasiyet ve Gençler

Dünyanın en eski futbol organizasyonu olan İngiltere FA Kupası finalinde yapılan kutlamalarda, bazı futbolcuların dini inançlarına saygı göstermek amacıyla şampanya patlatılmayacağı bildirildi.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, dini inançların yanı sıra bazı futbolcuların resmi olarak alkol kullanma yaşının altında olmasını gerekçe gösterdi. Kararın futbolcu ya da takımların şikayeti üzerine değil, federasyonun kendi iradesiyle alındığı düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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