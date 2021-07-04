İngiltere EURO 2020'de yarı finalde
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İngiltere EURO 2020'de yarı finalde

İngiltere EURO 2020'de yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ukrayna A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendi tarihinde ilk kez çeyrek final maçına çıktı ancak İngiltere karşısında galibiyet alamayarak turnuvaya veda eden taraf oldu.

Ukrayna A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendi tarihinde ilk kez çeyrek final maçına çıktı ancak İngiltere karşısında galibiyet alamayarak turnuvaya veda eden taraf oldu.

İtalya'da karşı karşıya gelen İngiltere ve Ukrayna karşılaşmasında galip taraf İngiltere oldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan İngiltere, ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-0 açık ara farkla önde bitirerek yarı finale çıkan taraf oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dev ekrandan maçı izleyen büyük kalabalık, dördüncü golden sonra meydandan hüsranla ve hayal kırıklığıyla yavaş yavaş ayrılmaya başladı. İlk kez yarı finale çıktıkları Avrupa Futbol Şampiyonası'na İngiltere karşısında aldıkları mağlubiyetle turnuvaya veda ettiler.

Yarı finale yükselen İngiltere, bu turda Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Temmuz Çarşamba günü Wembley'de oynanacak - KİEV

İngiltere EURO 2020'de yarı finalde
İngiltere EURO 2020'de yarı finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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