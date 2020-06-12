İngiltere ekonomisinde rekor küçülme: Ekonomi Nisan'da yüzde 20,4 daraldı İngiltere ekonomisi, tamamen sokağa çıkma kısıtlamalarıyla geçen ve birçok işyerinin kapalı olduğu Nisan ayında rekor düzeyde küçüldü.

İngiltere ekonomisi, tamamen sokağa çıkma kısıtlamalarıyla geçen ve birçok işyerinin kapalı olduğu Nisan ayında rekor düzeyde küçüldü. Ulusal İstatistik Ofisi, 2 ay önceki küçülme oranını yüzde 20,4 olarak açıkladı.

Bu küçülme oranı, 2008'de başlayan ve 2009'da süren küresel mali kriz boyunca yaşanan küçülmenin üç katı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Şubat-Nisan döneminde ise İngiltere ekonomisi yüzde 10,4 oranında küçüldü. Yapılan açıklamada daralmanın ekonominin tüm alanlarını etkilediği vurgulandı.

İngiltere hükümeti koronavirüs salgını üzerine Mart ayında sokağa çıkma kısıtlamalarını açıklamış ve ülkede ekonomik faaliyetler çok büyük oranda sınırlandırılmıştı.

Uzmanlar, Nisan ayının en kötü ay olacağı, yaz aylarında ekonominin yeniden toparlanma yoluna gireceği görüşünde.

'Ekonominin neredeyse her alanı salgından etkilendi'

Ulusal İstatistik Ofisi'nden ekonomi istatistikleri bölümü yardımcı direktörü Jonathan Athow, "Nisan'da Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'daki daha önce İngiltere'nin görmediği büyüklükteki düşüş, bir önceki aydan 3 kat daha fazla ve Covid-19 öncesi sonbahardaki sert düşüşten 10 kat daha fazla" dedi.

Jonathan Athow, "Nisan'da ekonomi Şubat ayına göre yüzde 25 daha küçüktü. Ekonominin neredeyse her alanı bundan etkilendi. Bu tarihi düşüşe en büyük katkıyı da publar, eğitim ve sağlık sistemi, araba satışları yaptı" diye konuştu.

Athow, özellikle araba üreticilerinin ve inşaat sektörünün düşüşten çok etkilendiğini söyledi.

Ancak Athow'a göre, Nisan en düşük noktanın görüldüğü ay olacak:

"Bizim anketlerimiz ve daha geniş göstergeler ekonomik aktivitede bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Ancak bence ekonomik aktivitelerin ne hızda düzeleceğini söylemek için henüz erken."

Maliye Bakanı Sunak: Ekonomimizi çok sert etkiledi

İngiltere'nin Maliye Bakanı Rishi Sunak da, "Dünyadaki diğer birçok ekonomiyle birlikte koronavirüs bizim ekonomimizi de çok sert etkiledi" açıklaması yaptı ve ekledi:

"Aşamalı olarak ve garantili şekilde ekonominin yeniden açılması için planımızı uygulamaya koyduk. Gelecek hafta hayatlarımız biraz daha normale dönerken daha fazla dükkan yeniden açılacak."