HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İngiltere ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez resesyonda

Korona virüs önlemleri nedeniyle resesyona giren İngiltere ekonomisi Nisan ve Haziran ayları arasında rekor seviyedeki en büyük düşüşünü yaşayarak yüzde 20,4 oranında küçüldü.

İngiltere ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez resesyonda
12.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:17

Korona virüs önlemleri nedeniyle resesyona giren İngiltere ekonomisi Nisan ve Haziran ayları arasında rekor seviyedeki en büyük düşüşünü yaşayarak yüzde 20,4 oranında küçüldü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 oranında küçüldüğünü açıkladı. Resmi verilere göre İngiltere ekonomisi korona virüs kısıtlamalarının en fazla olduğu Nisan ve Haziran aylarında yüzde 20,4 oranında küçüldü. Ulusal İstatistik Ofisi, korona virüs pandemisi nedeniyle birçok işletmenin kapatılmasından sonra hane halkı harcamalarının düşerken, fabrika ve inşaat üretiminin de azaldığını belirtti.

ONS, bu durumunun İngiltere'yi 2009'dan bu yana art arda iki çeyreklik ekonomik düşüş olarak tanımlanan ilk resesyona ittiğini belirtti. ONS, üretimdeki düşüşün mağazaların, otellerin, restoranların, okulların ve araba tamir atölyelerinin kapanmasından kaynaklandığını söylerken, ekonominin beşte dördüne güç sağlayan hizmet sektörünün, çeyreklik düşüş yaşadığını belirtti. Ayrıca fabrikaların kapanmasıyla İngiltere'de 1954'ten beri en yavaş otomobil üretiminin gerçekleştiği belirtildi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden Jonathan Athow, "Korona virüs salgınının getirdiği durgunluk, üç aylık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) için rekor seviyedeki en büyük düşüşe yol açtı. Ekonomi haziran ayında toparlanmaya başladı. Buna rağmen, haziran ayındaki GSYİH, virüsün patlak vermesinden önce şubat ayındaki seviyesinin altında kalıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ise ekonomik çöküşün önümüzdeki aylarda daha fazla iş kaybına yol açacağını söyleyerek, "Yüz binlerce insan çoktan işini kaybetti ve ne yazık ki önümüzdeki aylarda çok daha fazlası olacak. Ancak ileride yapılması gereken zor seçimler olsa da, bunu atlatacağız. ve kimsenin umutsuz veya fırsatsız kalmayacağına dair teminat verebilirim" dedi.

Öte yandan, İngiltere'de bin 148 kişide daha korona virüs vakası olduğu belirtildi. 102 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 46 bin 628'e ulaşırken toplam 312 bin 789 vaka olduğu açıklandı. - MANCHESTER

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Güncel
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Dünya
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Magazin
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Yeşim Salkım Orhan Gencebay Murat Dalkılıç
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: İngiltere ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez resesyonda - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 11:23:51. #1.14#
title