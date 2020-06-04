İngiltere Düşesi Meghan Markle'dan ırkçılığa karşı tepki
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İngiltere Düşesi Meghan Markle'dan ırkçılığa karşı tepki

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüne yönelik İngiltere Düşesi Meghan Markle sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda, "Yanlış olacak tek şey, hiçbir şey söylememek" dedi.

İngiltere Düşesi Meghan Markle'dan ırkçılığa karşı tepki
04.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:41

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüne yönelik İngiltere Düşesi Meghan Markle sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda, "Yanlış olacak tek şey, hiçbir şey söylememek" dedi.

ABD'de 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından nefessiz bırakılması sonucu ölümünün ardından başlayan protestolar, birçok ülkeye yayıldı. Söz konusu protestolara Sussex Düşesi Meghan Markle'dan destek geldi. Markle, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı videoda Floyd'un hayatının "önemli" olduğunu ifade etti.

"GEORGE FLOYD'UN HAYATI ÖNEMLİYDİ"

Los Angeles'taki eski okulundan mezun olan öğrencilere ve gençlere hitap eden Markle, olayların "yıkıcı" olduğunu belirtti. Markle ayrıca, ABD'de 1992'de ırkçılık ayaklanmalarının yaşandığı zamanları hatırladığını ve hiçbir şeyin değişmemesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi. Sussex Düşesi Meghan Markle video mesajında gençleri ve öğrencileri toplumu yeniden inşa etmeye çağırdı.

"YANLIŞ OLACAK TEK ŞEY HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMEK"

Markle, "Doğru olanı söylemek istedim. Söyleyemem ya da tepki çeker diye çok gergindim. Yanlış olacak tek şey, hiçbir şey söylememektir. Çünkü George Floyd'un hayatı önemliydi ve Breonna Taylor'ın hayatı önemliydi ve Philando Castile'nin hayatı önemliydi ve Tamir Rice'ın hayatı önemliydi" diyerek son yıllarda ABD'de polis şiddeti nedeniyle ölen diğer Afrika kökenli Amerikalıları işaret etti.

Markle, 1992 yılında Los Angeles'ta ırkçılığa karşı ayaklanmaları hatırladığını ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağını hatırlıyorum ve eve geri döndüğümü hatırlıyorum. Eve giderken küllerin gökten düştüğünü, dumanın kokusunu aldığımı ve binalardan çıkan dumanın dalgalandığını gördüğümü hatırlıyorum. Bir minibüsün arkasında sadece silah ve tüfek tutan adamları gördüğümü hatırlıyorum ve bu anılar kaybolmuyor" diye konuştu.

İnsanların huzursuzluğa rağmen dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Markle gençlere, "bu hareketin parçası" olmaları için çağrıda bulundu. Markle, "Şimdi tüm bu işler aktive edildi, şimdi sen de yeniden inşanın bir parçası olacaksın" diyerek "Yeniden inşa edilene kadar yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Sussex Düşesi Meghan Markle Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmasının ardından eşi Sussex Dükü Harry ve oğlu Archie ile Los Angeles'ta yaşıyor.

( Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İHA

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