İngiltere dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i yasakladı
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İngiltere dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i yasakladı

İngiltere dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i yasakladı
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'deki Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'i yasakladı.

İngiltere'deki Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'i yasakladı.

FCA aynı zamanda Binance internet sitesi ile ilgili bir uyarı yayımlayarak insanları kripto varlıklardan yüksek kazanç elde edebileceklerini öne süren reklamlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

FCA'in bu adımı dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumların kripto para borsalarına karşı politikalar geliştirdiği bir dönemde geldi.

Binance, dijital varlıkların alım satımı gibi çok sayıda finansal işlemin yapılmasına izin veren bir kripto para borsası.

Binance Group, merkezi Cayman Adaları'nda bulunan bir şirket, FCA'in yasak getirdiği Binance Markets Limited ise merkezi Londra'da bu şirkete bağlı bulunan bir kuruluş.

O yüzden kimi uzmanlar Binance internet sitesinin İngiltere'de sunduğu hizmetlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini öne sürüyor.

Şirketin bu kararı uygulamaya geçirmek için ise çarşamba gününe kadar süresi var.

İnternet sitesinde işlemlerin devam edeceği öne sürülüyor

FCA, kripto para birimlerini düzenlemese de kripto varlıkları kontrol altında tutuyor.

Şirketlerin reklam verebilmesi ya da bu ürünleri satabilmesi için İngiltere'den izin alması gerek.

Bu da İngiltere'de yaşayanların Binance'in hizmetlerini spekülasyon yapmak ya da bitcoinin değerinin düşeceği ya da yükseleceği yönünde iddiaya girmek için kullanamayacağı anlamına geliyor.

Ancak kullanıcılar halen FCA'in düzenleme alanına girmediği için kripto para birimlerini alıp satmakta Binance'i kullanabilecek.

Binance de BBC'ye yaptığı açıklamada FCA'in bu kararının internet sitesinin sağladığı hizmetler üzerinde direkt bir etkisinin olmadığını aktardı.

Şirket sözcüsü Binance Markets Limited'in Binance'ten ayrı bir şirket olduğunu, o yüzden Binance'in faaliyetlerini etkilemediğini açıkladı.

Binance daha önce de ABD, Kanada ve Japonya'da düzenleyici kurumların hedefi olmuştu.

Bloomberg'in haberine göre ABD'de Binance'e bağlı şirketlerden Binance Holdings, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkililerinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarında rolünün olup olmadığına yönelik bir soruşturmasına konu olmuştu.

Farklı ülkeler Binance'e bağlı kuruluşlar hakkında soruşturmalar yürüttü; ancak uzmanlar Binance'in birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici şirketlerin hedefinden kurtulmaya çalıştığını aktarıyor.

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BBC
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