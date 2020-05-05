İngiltere dönüşü Kırıkkale'de karantinaya alınan 336 kişi, memleketine uğurlandı

İNGİLTERE'den getirilip, Kırıkkale'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 336 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

İNGİLTERE'den getirilip, Kırıkkale'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 336 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Nisan'da İngiltere'den Türkiye'ye getirilerek, Kırıkkale'ye götürülen 336 Türk vatandaşı, KYK bünyesindeki Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantina süreleri dolanlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle yaşadıkları illere uğurlandı. Polis ve jandarma ekipleri de yurt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA