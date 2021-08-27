Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Kabil'deki bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşın hayatını kaybetti
Son dakika haber... - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Başkenti Kabil'de dün düzenlenen bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Başkenti Kabil'de dün düzenlenen bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı