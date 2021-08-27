Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Kabil'deki bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşın hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Kabil'deki bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Kabil'deki bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Başkenti Kabil'de dün düzenlenen bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Başkenti Kabil'de dün düzenlenen bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Kabil'deki bombalı saldırıda 1'i çocuk 3 İngiliz vatandaşın hayatını kaybetti - Haberler
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