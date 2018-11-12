İngiltere Dışişleri Bakanı: "Yemen'de Devam Eden Savaş Sona Ermeli"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen'deki dört yıldır devam eden savaşın son ermesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen İç Savaşının durdurulması için çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt yaptığı çağrıda, "Yemen'deki savaşın bedelini milyonlarca kişi ödüyor. Kıtlık, hastalık ve dökülen kanın durdurulması için silahı bırakmak ve barışa yönelik adımları atmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerine ziyarette bulunan Hunt, tarafları bir araya getirmek istediğini ve ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi Arabistan'ın Türkiye hükümetine yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Hunt, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Elahmar ve Yemen Dışişleri Bakanı Halid Elyemani ile görüşecek. - LONDRA