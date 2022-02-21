İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Putin'in Donetsk-Luhansk kararına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, "Başkan Putin'in 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması, Rusya'nın Minsk anlaşması kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu adım, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı temsil ediyor, Minsk sürecinin sona erdiğini gösteriyor ve BM Anlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Rusya'nın diyalog yerine karşı karşıya gelmek için bir yol seçme kararını gösteriyor. Müttefiklerle koordineli olacağız. Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya