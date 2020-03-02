İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek
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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere yarın Ankara'ya çalışma ziyareti düzenleyecek.

02.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:34
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere yarın 'ya çalışma ziyareti düzenleyecek.

Raab, İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra ilk kez 'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Raab'ın Türkiye ziyareti sırasında gerçekleşecek görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke ilişkileri ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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