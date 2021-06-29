İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur
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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" dedi.

Raab, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'ye sınırsız insani erişime acilen ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 2533 yenilenmeli ve genişletilmelidir. Bunu bugün diğer küresel güvenlik konularının yanı sıra Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Libya'dan Afganistan'a ve Irak'a kadar Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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