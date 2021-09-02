İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Katar Emiri Şeyh Temim'le Afganistan'daki durumu görüşecek
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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Katar Emiri Şeyh Temim'le Afganistan'daki durumu görüşecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Katar Emiri Şeyh Temim'le Afganistan'daki durumu görüşecek
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Afganistan'daki durumu görüşmek üzere Doha'da bir araya gelecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Afganistan'daki durumu görüşmek üzere Doha'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yapılacak görüşmede, Kabil havalimanını çalışır duruma getirme ve yabancı uyruklular ile Afganlar için kara sınırlarının ötesine güvenli geçiş beklentilerinin gündemin üst sıralarında yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, Raab'ın, Afganistan'da kalan İngiliz vatandaşları ve yüksek risk altında olan Afganlara hayati rota sağlayacak charter veya ticari uçuşlar için Kabil'de işleyen bir havaalanının fizibilitesi hakkında Katar'ın görüşlerini alacağı bildirildi.

Afganistan'da yeniden kurulana kadar geçici olarak Katar'a taşınan İngiltere'nin Kabil Büyükelçiliğinin de Doha'da faaliyete geçtiği belirtilen açıklamada, Raab'ın, dün Doha'ya gelen Büyükelçi Laurie Bristow'la da bir araya geleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Katar Emiri Şeyh Temim'le Afganistan'daki durumu görüşecek - Haberler
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