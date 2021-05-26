İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, İsrailli mevkidaşı Ashkenazi ile Gazze'deki ateşkesi görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile Gazze'deki ateşkes konusunu ele aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile Gazze'deki ateşkes konusunu ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ashkenazi'nin İngiliz mevkidaşı Raab ile Kudüs'teki makamında bir araya geldiği ifade edildi.

Konuk bakan ile Gazze'deki ateşkesi masaya yatıran Ashkenazi'nin Gazze'ye düzenledikleri saldırılarda İngiltere'nin verdiği destekten dolayı Raab'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Hamas'ı zayıflatmanın İsrail ve Filistin'in yanı sıra bölgenin ve uluslararası ülkelerin çıkarına olduğunu savunan Ashkenazi, İngiltere'yi Hamas'ı "terör örgütleri" listesine almaya çağırdı.

Ashkenazi ayrıca İngiliz mevkidaşından, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin ve kayıp kişilerin serbest bırakılması için çalışmasını talep etti.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı