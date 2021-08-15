İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afganistan'daki duruma ilişkin Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afganistan'daki duruma ilişkin Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afganistan'daki duruma ilişkin Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan'ın geleceğiyle ilgili derin endişelerini, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile paylaştığını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan'ın geleceğiyle ilgili derin endişelerini, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile paylaştığını bildirdi.

Raab, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Afganistan'ın geleceğiyle ilgili derin endişelerimi Dışişleri Bakanı Kureyşi ile paylaştım. Uluslararası toplumun, Taliban'a şiddetin sona ermesi ve insan haklarının korunması gerektiğini söyleme konusunda birleşmesi kritik önem taşıyor." ifadeleri kullandı.

Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştüğü belirtilen İngiliz Bakan, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat ve muhalefet partisi milletvekilleri tarafından Afganistan'daki durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmamakla eleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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