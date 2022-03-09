İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, " Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" dedi. - WASHINGTON
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika