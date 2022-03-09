İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. - Haberler

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss,

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, " Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, England, Ukrayna, Politika, Haberler

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