Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Truss,

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız. Yaptırımlarımızı katlamalıyız" dedi.

Liz Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı.

"Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, England, Politika, Güncel, Haberler

title