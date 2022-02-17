İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı için sağladığı fonu 100 milyon sterlin artıracağını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı için sağladığı fonu 100 milyon sterlin artıracağını duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı için sağladığı fonu 100 milyon sterlin artıracağını duyurdu. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika