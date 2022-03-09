İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika