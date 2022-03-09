İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı... - Haberler

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında,

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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