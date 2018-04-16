İngiltere Dışişleri Bakanı Jonshon: "Suriye Saldırıları Esad'ı Ortadan Kaldırmaya Yönelik Değil"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirilen füze saldırısının Suriye rejim güçlerinin Duma'da gerçekleştirdikleri kimyasal silah kullanımına tepki olarak gerçekleştirildiğini, amacın Esad'ı ortadan kaldırmaya yönelik olmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçtiğimiz Cumartesi günü ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdikleri füze saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıların amacının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ortadan kaldırmaya yönelik olmadığını belirten Johnson, "Bunun yapılması gereken en doğru şey olduğuna dair tek bir kuvvetli sebep var, o da sadece Esad rejiminin değil, dünyanın her yerinde kimyasal silah kullanımını engellemektir" dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ABD, Fransa ve İngiltere, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen kimyasal saldırıya tepki olarak başkent Şam'a saldırı gerçekleştirmişti. Rusya Savunma Bakanlığına göre ABD ve müttefikleri, saldırıda çoğu Suriye hava savunması tarafından vurulan 100'den fazla füze ateşlemişti. - LONDRA