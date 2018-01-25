İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Umman'da

Umman Sultanı Kabus bin Said, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Umman haber ajansı OMAN'a göre, başkent Maskat'taki Beyt el-Berake Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Umman Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah hazır bulundu.

Sultan Kabus ile Johnson'ın ikili ilişkiler ve iş birliğinin yanı sıra Yemen krizine çözüm bulunması konularını görüştüğü ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Boris Johnson'ın Suudi Arabistan'ı da içeren Körfez turu kapsamında Umman'a geldiği ve buradaki görüşmelerinin Yemen krizine çözüm bulunması konusunda yoğunlaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, Johnson'ın bugün Suudi Arabistan'a gideceği ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceği bilgisi paylaşıldı.