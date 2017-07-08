İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Kuveyt'te

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Körfez'de yaşanan krizin taraflarına sorunu diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptığı bildirildi.



Kuveyt Haber Ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid Hamad es-Sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gelen Johnson ile bir araya geldi.



Kabine İşleri ve Enformasyon'dan Sorumlu Devlet Bakanı Vekili Şeyh Muhammed el-Abdullah'ın da katıldığı ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Johnson, krizin taraflarına söz konusu tıkanıklığı giderme ve sorunu diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.



Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerden duydukları endişeyi dile getiren Johnson, ülkesinin Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın krizin çözümü için sarf ettiği çabayı desteklediğini vurguladı. Johnson ayrıca Kuveyt ile İngiltere arasında mevcut tarihi ve köklü ilişkileri övdü.



Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ise İngiltere'nin krizin çözümü için sarf ettiği çaba ve Kuveyt Emiri'nin ara buluculuğuna verdiği destekten övgüyle söz etti.