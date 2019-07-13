İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Cebelitarık'ta el konulan tanker Suriye'ye gitmeyecekse bırakırız

İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Tahran'ın Cebelitarık'ta el konulan petrol tankerinin Suriye'ye gitmeyeceği garantisini vermesi halinde tankerin serbest bırakılabileceğini söyledi.

Jeremy Hunt cumartesi günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif ile görüşmesine hitaben yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta Cebelitarık'ta İngiltere tarafından el konulan Grace 1 isimli petrol tankerinin bırakılmasını şarta bağladığını söyledi. Hunt, İran yönetimi Suriye'ye gitmeyeceğinin garantisini verdiği takdirde tankerin serbest bırakılmasının mümkün olacağını Zarif'e söylediğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle