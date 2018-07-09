İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson İstifa Etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın hükümetin Brexit politikaları sebebi ile istifa ettiği öğrenildi.

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi, hükümetin Avrupa Birliği'nden ayrılma politikası olarak bilinen Brexit stratejisini desteklemeyen Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu öğleden sonra Başbakan, Boris Johson'un Dışişleri Bakanı görevinden istifasını kabul etmiştir. Onun yerine kimin geçeceği çok kısa bir süre içinde açıklanacaktır. Başbakan, Boris'e yaptığı işlerden dolayı teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı. Brexit bakanlarından David Davis ve Steve Baker'ın istifasından sonra Boris Johson, Brexit stratejileri sebebi ile istifa eden 3'üncü bakan oldu.

Brexit karşıtlığı ile bilinen Boris Johnson, Theresa May'in AB'den ayrıldıktan sonra Avrupa ülkeleri ile kuracakları ilişki planını görüşmek üzere gerçekleştirilen zirve sonrası, May'in ön gördüğü planı "Dışı güzel ama içi boş olarak" değerlendirmişti. - LONDRA