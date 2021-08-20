İngiltere Dışişleri Bakanı, Afgan tercümanlardan önce Kabil Havaalanı güvenliğine öncelik verdiğini söyledi
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İngiltere Dışişleri Bakanı, Afgan tercümanlardan önce Kabil Havaalanı güvenliğine öncelik verdiğini söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı, Afgan tercümanlardan önce Kabil Havaalanı güvenliğine öncelik verdiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Afganistan'da İngiliz birlikleriyle çalışan Afgan tercümanların ülkeden çıkarılması için gerekli telefon görüşmelerini yapmamakla eleştirilen ve muhalefet tarafından istifası istenen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kabil Havaalanı'ndaki güvenliğe öncelik verdiğini belirtti.

Afganistan'da İngiliz birlikleriyle çalışan Afgan tercümanların ülkeden çıkarılması için gerekli telefon görüşmelerini yapmamakla eleştirilen ve muhalefet tarafından istifası istenen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kabil Havaalanı'ndaki güvenliğe öncelik verdiğini belirtti.

Raab, Taliban'ın Kabil'e hakim olmasından iki gün önce İngilizlerle çalışan Afganların tahliyeleri için Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ı aramasının tavsiye edildiği ancak ilgili aramayı yapmadığı haberlerine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İngiliz hükümetinin tamamının, geçen hafta boyunca mümkün olduğu kadar çok insanın Afganistan'dan tahliye edilmesine yardım için yorulmadan çalıştığını belirten Raab, hükümetin en önemli önceliğinin, uçuşların yapılabilmesi için Kabil Havaalanı'nı güvence altına almak olduğunu bildirdi.

"Hükümetin havaalanında güvenliği önceleme yaklaşımı doğruydu"

Bakan Raab, 13 Ağustos Cuma günü öğleden sonra, Afganistan saatiyle 18.00 civarında özel ofisine Afgan mevkidaşı Atmar'ı araması tavsiyesinin verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu arama, bir devlet bakanına devredildi çünkü direktörün ve kriz müdahalesini denetleyen genel müdürün doğrudan tavsiyesi üzerine havaalanında güvenlik ve kapasiteye öncelik veriyordum. Her halükarda, Afgan Dışişleri Bakanı (Atmar) aramayı kabul etti ancak hızla kötüleşen durum nedeniyle yapamadı."

Raab, hükümetin havaalanında güvenliği önceleme yaklaşımının doğru olduğunu savunarak "Sonuç olarak, 204 İngiliz vatandaşı ve aileleri, Afgan personeli ve diğer ülke vatandaşları 16 Ağustos sabahı tahliye edildi. O zamandan beri 1635 kişi tahliye edildi. Sahip olduğumuz mükemmel ekibe saygılarımı sunuyorum ve insanları güvenli şekilde İngiltere'ye tahliye etmek için gerekenlere öncelik vermeye devam ediyoruz." dedi.

Raab, Afgan tercümanlar nedeniyle istifa baskısı altında

Ülkede muhalefet, tercümanların Afganistan'dan çıkmasına yardım etmesi için gerekli telefon görüşmelerini yapmamakla suçlanan Dışişleri Bakanı Raab'ın istifasını talep ediyor.

İngiliz basınına göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın başkent Kabil'e hakim olmasından iki gün önce Raab'ın İngiliz birlikleriyle çalışan Afganların tahliyeleri için Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ı aramasını istedi. Ancak o sırada bir Yunan adasındaki lüks bir otelde tatilde olan Bakan'a ulaşılamadı.

Haberin ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokratlar, Raab'ın ya Başbakan Boris Johnson tarafından görevden alınmasını ya da istifa etmesini istedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Twitter hesabından, "Birinin hayatını kurtarabileceği söylense kim telefon etmez ki?" diye sorarken Gölge Dışişleri Bakanı Lisa Nandy, Raab'ı "başka bir feci muhakeme başarısızlığı" ile suçladı.

Nandy, "Eğer Dominic Raab istifa etme nezaketini göstermezse Başbakan bir parça liderlik göstermeli ve onu görevden almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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